На остановке в Челябинске новый автобус врезался в троллейбус

Фото: Нетипичный Челябинск / Vk.com

На остановке «Северо-Крымская» в Челябинске в понедельник, 5 декабря, произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. После столкновения у обоих транспортных средств оказались разбиты стекла, также появились вмятины.

Директор «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев рассказал корреспонденту КП-Челябинск, что сейчас на месте работают их специалисты. По предварительным оценкам, ущерб минимальный.

— Наш троллейбус стоял на остановке и в него сзади врезался автобус. Никто не пострадал, — рассказал Дмитрий Усачев.

Фото: Нетипичный Челябинск / Vk.com

На расписание общественного транспорта происшествие не повлияло. К слову, автобус, который попал в ДТП, приобрели для города недавно.

Фото: Нетипичный Челябинск / Vk.com

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