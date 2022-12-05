В Челябинской области прогнозируются туманы, гололед и морозы до -32 градусов

Сильного ветра в ближайшие дни не ожидается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мороз в Челябинской области постепенно набирает обороты: ночью температура воздуха будет доходить до -32 градусов. Однако днем следует ожидать солнечной погоды без сильных холодов. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Ночью во вторник, 6 декабря, ожидается небольшой снег с гололедицей. Температура воздуха составит -25, - 30 °C. Днем станет заметно потеплее — -15, -20 °C. Утром местами прогнозируются туманы, изморозь и гололедица на дорогах.

В среду, 7 декабря, на протяжении всех суток будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит -22, - 27 °C, но в низинах и горах дойдет до -32 °C. Днем столбик термометра покажет -15, -20 °C.

Без существенных осадков будет также и в четверг, 8 декабря. Ночью столбик термометра покажет -19, - 24 °C, в низинах и горах дойдет до -29 °C. Днем температура воздуха поднимется до -10, -15 °C. Местами ожидаются порывы ветра до 12 м/c.

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