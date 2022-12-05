Челябинский депутат Госдумы призвал способствовать в возвращении сбежавшим от мобилизации россиянам

Станислав Наумов. Фото: архив КП

Челябинский депутат Госдумы Станислав Наумов заявил, что нужно наладить диалог с россиянами, которые покинули страну из-за опасений быть мобилизованными. Об сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на телеграм-канал народного избранника.

— Не будем общаться мы, российские депутаты, значит кто-то другой воспользуется этим деликатным взаимным молчанием, — подчеркнул Наумов.

Депутат считает, что общаться нужно так, чтобы сбежавшие от мобилизации вернулись домой и больше никогда не захотели уезжать. Он готов ответить на все вопросы от них через электронную почту: naumov@duma.gov.ru. Также Станислав Наумов пообещал, что через несколько недель проведет круглый стол в парламенте, где обобщит всю полученную информацию.

Ранее сенатор Андрей Клишас допустил возможность введения ограничительных мер в отношении россиян, которые покинули стран на фоне мобилизации, указав на необходимость сделать их пребывание за границей менее комфортным. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никаких вопросов на эту тему не поднималось.

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