Власти челябинского района ввели масочный режим в мэрии из-за ОРВИ

Причина — прирост заболеваемости ОРВИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Кунашакского района объявили о том, что в администрации муниципалитета и подведомственных ей учреждениях введен масочный режим. Как рассказал глава района Сибагатулла Аминов, это произошло из-за роста заболеваемости ОРВИ.

— Сейчас активно растет уровень заболеваемости среди взрослого населения, в связи с чем в подведомственных учреждениях и организациях администрации района введен масочный режим, будьте внимательны, — пишет Аминов во ВКонтакте.

Глава района советуют людям носить медицинскую маску в массовых скоплениях людей, а также тщательно соблюдать базовые правила гигиены.

Напомним, что в Челябинской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, показатель эпидпорога превышен на 70 процентов.

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