В поселке под Челябинском ищут пропавшую собаку

Фото: Вирджиния Woof / Telegram

В поселке Долгодеревенское под Челябинском ищут собаку породы аусси по кличке Макс. Объявление об этом появилось в телеграм-канале «Вирджиния Woof».

— Парня ищут уже пару недель, но пока без результатов. Собака периодически появляется около учтеха и больницы, но как только хозяйка приезжает за ним — того и след простыл, — пишут в канале.

Авторы поста просят всех, кто увидит Макса, придержить его и позвоните хозяйке Анне по номеру телефона 89514641637.

Поиски пропавших могут зануться надолго. Так, в октябре 2022 года более 150 человек искали 10-летнего мальчика в нацпарке Зюраткуль Челябинской области.

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