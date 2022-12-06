В Челябинске отменили занятия для школьников начальных классов

Парты недолго будут пустыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 6 декабря, в Челябинске отменены занятия для начальной школы. Как уточнили в единой дежурно-диспетчерской службе, это касается только тех детей, которые учатся в первую смену.

— Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по четвёртый классы первой смены, — уточнили в пресс-службе челябинского ЕДДС.

Причина отмены занятий — погода. На момент написания материала в Челябинске держалась температура в −25 градусов. Именно при такой погоде отменяют занятия для первой смены. Днем же уже потеплеет до −17.

Наспомним, в Челябинской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, показатель эпидпорога превышен на 70 процентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru