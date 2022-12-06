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НовостиОбщество6 декабря 2022 2:10

В Челябинске под Новый год откроется праздничная ярмарка

Она будет работать на площади Революции
Источник:kp.ru
Ярмарка будет работать в ледовом городке

Ярмарка будет работать в ледовом городке

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске с 26 декабря откроется новогодняя ярмарка. Как указано в распоряжении на сайте городской мэрии, он будет работать больше двух месяцев на площади Революции.

— Мероприятие включает в себя продажу готовой продукции общественного питания, товаров народного творчества, новогодних подарков, а также предоставление культурно-развлекательных услуг жителям и гостям города Челябинска, — указано в документе.

Согласно распоряжению ярмарка должна работать с 26 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. Она будет открыта в рамках новогоднего ледового городка.

Ранее власти Озерска решили отказаться от традиционного новогоднего салюта в ночь 31 декабря на 1 января. Об этом рассказали в городской администрации.

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