В Челябинске дети сделали горку для катания из кучи, оставшейся после уборки дворов

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинском Парковом микрорайоне дети устроили опасную забаву: они превратили огромную кучу снега на Краснопольском проспекте в горку.

Куча осталась после уборки дворов. С ее склона дети лихо мчались прямо на дорогу, рискуя угодить под машину.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, автоинспекторы и сотрудники районной администрации вместе приехали в микрорайон, чтобы оценить ситуацию. Горку признали опасной. Вызвали уборочную технику, чтобы вывезти кучу снега.

Теперь юным челябинцам снова негде кататься.

Напомним, несколько горок собираются построить на площади Революции. Но пока что для них только устанавливают каркасы.

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