В Челябинской области 94 человека за день заболели коронавирусом

Южноуральцам угрожают одновременно коронавирус и ОРВИ
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 94 новых случая коронавируса — на 13 меньше, чем накануне.
Среди новых заболевших 8 школьников.
Три человека за сутки умерли от Covid-19.
По данным регионального министерства здравоохранения к 6 декабря, лечиться от коронавируса продолжают 1 332 южноуральца.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 394 136 жителей Челябинской области.
Напомним, в регионе уже свирепствует эпидемия ОРВИ. Эпидемический порог уже превышен на 70%.
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