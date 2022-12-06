В Челябинской области 94 человека за день заболели коронавирусом

Южноуральцам угрожают одновременно коронавирус и ОРВИ Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 94 новых случая коронавируса — на 13 меньше, чем накануне.

Среди новых заболевших 8 школьников.

Три человека за сутки умерли от Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения к 6 декабря, лечиться от коронавируса продолжают 1 332 южноуральца.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 394 136 жителей Челябинской области.

Напомним, в регионе уже свирепствует эпидемия ОРВИ. Эпидемический порог уже превышен на 70%.

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