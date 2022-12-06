Счетная палата заинтересовалась расходами администрации Карабаша

Проверяющие выяснят, законно ли тратили бюджетные деньги Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинской области проверят траты муниципалитета. Региональная контрольно-счетная палата начала инспекцию в администрации Карабаша.

Аудиторы оценят, как в городе расходовали деньги на реализацию нацпроектов и проверят законность использования бюджетных средств. Внимание также обратят на проведение закупок, управление муниципальной землей и недвижимостью.

Как уточнили в пресс-службе КСП, проверка не вызвана какими-либо внеочередными событиями, она была запланирована заранее.

Ранее похожую проверку устроили в администрации Коркинского района.

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