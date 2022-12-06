В Челябинске иномарка сбила 12-летнего школьника

Ребенок не успел перебежать дорогу перед машиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в ДТП пострадал 12-летний мальчик. Он попал под колеса вечером 5 декабря на улице Бурденюка в микрорайоне ЧВВАКУШ.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, школьник переходил дорогу в неустановленном месте, когда его сбила Audi A3. Машиной управлял 25-летний мужчина.

Ребенок получил травмы, ему оказали первую помощь, но госпитализация не потребовалась: мальчика отправили долечиваться на дому.

Напомним, двое мужчин погибли при столкновении машин в Челябинске ранним утром 6 декабря.

А до того в Челябинской области госпитализировали пятилетнюю девочку. Она пострадала в тройном ДТП. Авария случилась во время снегопада.

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