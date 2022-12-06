В Челябинской областной клинической больнице после реконструкции открыли операционный блок

Операции в областной больнице вышли на новых технологический уровень. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хирурги Челябинской областной клинической больницы показали новые возможности операционного блока. Он начал работу после реконструкции. Главную больницу региона посетил губернатор Алексей Текслер.

В четвертом корпусе больницы оснастили восемь операционных залов по профилям травматология-ортопедия, кардиохирургия и офтальмология. Также открыта плата пробуждения, где пациентам помогают безболезненно отходить от операции.

— Мы много внимания уделяем первичному звену, но нельзя забывать о высокотехнологичной помощи, — рассказал Алексей Текслер. — В областной больнице делаются самые сложные операции. Мы смотрели новые операционные блоки, помимо ремонта, это новейшее оборудование. Постоянно обучаются врачи. Оборудование уникальное, и операции, которые там делаются, тоже уникальные. Мы с руководством областной больницы обсудили, что нужно сделать, чтобы делать больше операций, трансплантаций. Думаю, мы такую программу будем реализовывать.

Новое оборудование позволяет делать самые сложные операции на глазах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В год в областной больнице проводится около 25 тысяч операций, 5 тысяч из которых — высокотехнологичные, в том числе «открытые операции на сердце», трансплантации, лечен е осложненных аневризм, хирургическое лечение тяжелых форм глаукомы и катаракты.

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