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НовостиЗдоровье6 декабря 2022 5:59

В Челябинской областной клинической больнице после реконструкции открыли операционный блок

С новыми возможностями для операций ознакомился губернатор Алексей Текслер
Ольга ЩАПИНА
Операции в областной больнице вышли на новых технологический уровень.

Операции в областной больнице вышли на новых технологический уровень.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хирурги Челябинской областной клинической больницы показали новые возможности операционного блока. Он начал работу после реконструкции. Главную больницу региона посетил губернатор Алексей Текслер.

В четвертом корпусе больницы оснастили восемь операционных залов по профилям травматология-ортопедия, кардиохирургия и офтальмология. Также открыта плата пробуждения, где пациентам помогают безболезненно отходить от операции.

— Мы много внимания уделяем первичному звену, но нельзя забывать о высокотехнологичной помощи, — рассказал Алексей Текслер. — В областной больнице делаются самые сложные операции. Мы смотрели новые операционные блоки, помимо ремонта, это новейшее оборудование. Постоянно обучаются врачи. Оборудование уникальное, и операции, которые там делаются, тоже уникальные. Мы с руководством областной больницы обсудили, что нужно сделать, чтобы делать больше операций, трансплантаций. Думаю, мы такую программу будем реализовывать.

Новое оборудование позволяет делать самые сложные операции на глазах.

Новое оборудование позволяет делать самые сложные операции на глазах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В год в областной больнице проводится около 25 тысяч операций, 5 тысяч из которых — высокотехнологичные, в том числе «открытые операции на сердце», трансплантации, лечен е осложненных аневризм, хирургическое лечение тяжелых форм глаукомы и катаракты.

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