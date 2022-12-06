Уже четвертый случай: в Челябинске ввели карантин из-за опасного вируса у домашней кошки

Бешенством заразилась домашняя кошка
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Курчатовском районе Челябинска от бешенства умерла домашняя кошка. Это случилось 2 декабря, наличие опасного вируса подтвердило лабораторное исследование.
В микрорайоне, где живут хозяева заразившейся кошки, объявили карантин.
Примечательно, что с начала ноября в Челябинске уже четвертая кошка погибла от бешенства.
— С начала года в Челябинской области от этой смертельной инфекции, одинаково опасной и животным, и людям, погибли уже 58 четвероногих, — уточнили в региональном управлении Россельхознадзора.
Напомним, бешенство — не единственный опасный вирус, угрожающий южноуральцам. В Магнитогорске несколько дней назад обнаружили вспышку гепатита.
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