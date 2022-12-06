В Челябинске жителей микрорайона предупредили о перебоях с отоплением в мороз

Температуру воды в трубах понизили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям микрорайона Парковый-2 в Челябинске посоветовали готовиться к перебоям в работе отопления и подаче горячей воды. В мороз сломалась котельная. В отвечающей за микрорайон управляющей компании «Горизонты» сообщили, что на наружных сетях отопления временно снизили температуру воды.

Ограничения ввели после 10:00 6 декабря, а устранять аварию собираются более суток. Возобновить подачу отопления и горячей воды в полном объеме обещают только к 16:00 7 декабря.

Между тем днем 6 декабря на улице в Челябинске -20 градусов, а в ночь на 7 декабря прогнозируют -23, -25.

Ранее в Челябинской области село осталось без газоснабжения и отопления в мороз -32 градуса. Авария случилась в Варне.

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