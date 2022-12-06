В Челябинске отметят 50-летие «Динамо-Метар» на матче с московским «Динамо»

«Динамо-Метар» на матче с московским «Динамо» отметил 50-летний юбилей. Фото ЖВК «Динамо-Метар»

В предстоящее воскресенье, 11-го декабря челябинский женский волейбольный клуб на домашней площадке сыграет с соперницами из «Динамо» (Москва).

Перед матчем состоится торжественная церемония, посвященная 50-летнему юбилею челябинского клуба, которое отмечается в этом году.

В Челябинске женский волейбол появился в 1972 году. За свою полувековую историю команда сменила много названий: «Технолог», «Политехник», ЧМС, «Метар», «Автодор-Метар», «Динамо-Метар». Челябинские волейболистки принимали участие в турнирах разного уровня. Три раза становились победителями Кубка России. Женская волейбольная школа славится по всей России. Воспитанницы СШОР «Юность-Метар» играют практически в каждой команде чемпионатов Всероссийской федерации волейбола.

Матч с московским «Динамо» начнется с торжественной церемонии, посвященной 50-летию клуба, в которой примут участие ветераны разных составов.

Организаторы приглашают болельщиков на трибуны поддержать команду в матче с лидером турнирной таблицы и отпраздновать юбилей. Фойе и спортивный зал открыты для зрителей с 16.00, - сообщили в пресс-службе «Динамо-Метар».

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