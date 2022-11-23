В Челябинской области растет показатель розничной торговли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинская область оказалась единственным регионом на Урале, имеющим положительную динамику по обороту розничной торговли. Данные приводит контрольно-счетная палата. За 9 месяцев текущего года этот показатель составил более 563 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за 9 месяцев 2021 года.

Кроме этого, Челябинская область лидирует среди регионов Урала по динамике оборота общественного питания. За 9 месяцев прирост по данному показателю составил более 126 %.

Губернатор Алексей Текслер поручил Главам муниципальных образований поддержать малое и среднее предпринимательство, а также помочь бизнесу в сфере торговли, в том числе малоформатной — дать отечественным производителям доступ к розничным рынкам, и ярмаркам.

Глава региона подчеркнул, что при всех проблемах в экономике среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций выросла на 12,8%. Это выше, чем в среднем по стране. Это увеличение в свою очередь трансформировалось в рост оборота розничной торговли. Поставлена задача удерживать положительный тренд.

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