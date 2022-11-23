Ученые Челябинской области обсудили свое развитие на днях науки

Фото: пресс-служба губернатора.

ЮУрГУ стал главной площадкой проведения научно-практической конференции «Дни науки в Челябинской области». Здесь состоялась панельная дискуссия, посвященная усилению роли регионов в развитии науки и Десятилетию науки и технологий в России. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что важность роста объемов научных исследований, которые можно применить на практике для импортозамещения и импортоопережения, а также особую значимость кадров в научной сфере.

— Суть в том, чтобы были люди, которые могли бы заниматься исследованиями, разработками, — подчеркнул Алексей Текслер. — Это общая задача, начиная с профориентации в школе. Конечно, это и система среднего специального образования, и вуз, и послевузовское образование, повышение квалификации. Все эти направления одинаково важны. Фактически, если мы говорим об исследованиях, разработках, очень важно, чтобы они доходили до практического применения.

Также Алексей Текслер назвал главным проектом региона межвузовский кампус, который будет построен на территории ЧелГУ.

— Это будет современный объект для развития, исследований, технологий и образования, — сказал глава региона.

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