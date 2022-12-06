В Челябинске трамвайное движение в Ленинский район начнут закрывать по ночам

В Ленинском районе опять проблемы с общественным транспортом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске снова закрывают движение трамваев в Ленинский район. На этот раз ограничения станут вводить по ночам. Как сообщили в «ЧелГЭТ», на улице Новороссийской в темное время суток будут проводить технологические работы.

Проезд трамваям перекроют в 22:00 6 декабря. Движение общественного транспорта по рельсам возобновится в 5:00 7 декабря.

По такому же графику трамвайные пути будут перекрывать до конца текущей недели.

В периоды ограничении трамваи №18 и №22 станут доезжать до кольца «Харлова», а трамваи №12 вовсе прекратят курсировать.

Напомним, трамвайные пути в Ленинском районе ремонтировали большую часть осени. Окончание работ затянулось из-за проблем с поставкой материалов. 24 ноября движение трамваев в Ленинский район наконец возобновили. Но тут же снова начали закрывать. На сутки ради проведения ремонта его останавливали 4-5 декабря.

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