Алексей Текслер обсудил научные проекты региона с председателем Уральского отделения РАН Виктором Руденко

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области 22 и 23 ноября проходят Дни науки. Губернатор Алексей Текслер в рамках мероприятия провел рабочую встречу с председателем Уральского отделения РАН Виктором Руденко.

Стороны обсудили совместные проекты, а также перспективные вопросы сотрудничества. Алексей Текслер отметил, что открытие в Челябинске филиала Уральского отделения РАН стало знаковым событием. Глава региона подчеркнул, что правительство большое внимание уделяет исследованиям, научным разработкам, как по линии вузов, так и по линии предприятий, и видит в этом залог развития будущего.

Губернатор отметил, что важно нарастить объем научных исследований и сделать так, чтобы они доходили до практического применения импортозамещения или даже импортоопережения. Эти задачи нужно решать совместно с научным сообществом.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область сильна в металлургии и других традиционных для региона отраслях. Сейчас стоит задача развивать и другие направления производства. Здесь также должна помочь наука.

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