Под Челябинском посреди дороги поставили 16 км пластин, заслоняющих от света фар

Так выглядят экраны. Фото: ФКУ Упрдор "южный Урал"

На выездах из Челябинска появились противоослепляющие экраны. Это специальные серые пластины, стоящие в центре дороги, на разделительной полосе. Они защищают водителей от яркого света фар встречных машин.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», экраны поставили на 11-километровом отрезке трассы М-5 между выездом из Челябинска и развязкой на Полетаево. Также защитные конструкции появились на 5-километровомм участке трассы А-310 между выездом из Челябинска и развязкой на Еткуль.

— Экраны изготавливаются из материалов, не подверженных коррозии, — отмечают дорожники.

Ранее на федеральных трассах в Челябинской области установили датчики интенсивности движения.

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