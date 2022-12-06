Антимонопольная служба поймала КДХ Челябинска на сговоре с подрядчиками

Подрячиков и КДХ оштрафовали на полмиллиона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УФАС Челябинской области поймало комитет дорожного хозяйства на сговоре с подрядчиками. Известно, что КДХ заключил контракт с компанией «Сад и огород» на озеленение проспекта Ленина. Кроме этого, нужно было провести конкурс и заключить контракты с другими подрядчиками.

Но комитет предпочел этого не делать. В КДХ просто распределили работы на несколько контрактов, а 10 подрядчиков договорились между собой, кто и за что будет отвечать. Общая сумма контрактов составила 3,3 млн рублей.

Выяснив это, сотрудники антимонопольной службы пошли в суд, где всех участников сговора оштрафовали.

— Нарушители привлечены к административной ответственности на общую сумму 438 тысяч рублей, — рассказали в УФАС Челябинской области.

Напомним, накануне стало известно о задержании главы КДХ Рината Кучитарова. Чиновник уволился с должности по собственному желанию, и в этот же день его схватили силовики. По версии Следственного комитета, Кучитаров в 2020 году оплатил работу по контракту на озеленение Челябинской области по завышенной стоимости. Ущерб оценивают в 43 млн рублей.

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