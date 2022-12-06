Стоимость борщевого набора в Челябинске за месяц увеличилась почти на 3 рубля

В Челябинске подорожал борщевой набор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цена борщевого набора в декабре в Челябинске составила 122,98 рублей. При этом в прошлом месяце он стоил 120,32 руб. Таким образом, подорожание составило 2 рубля и 66 копеек, следует из данных на сайте «Индекс борща».

В среднем по регионам продукты для приготовления популярного в России супа обойдутся на сумму в 148,86 рублей. Самый дорогой борщевой набор получится в Анадыре – 376,74 рублей, самый дешевый – в Нижнем Новгороде за 108,22 рублей.

Индекс борща высчитывается специалистами при анализе ценников в известных магазинах эконом-класса. Общая стоимость продуктов рассчитана на приготовление супа для семьи из четырех человек.

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