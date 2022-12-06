«Трактор» прервал пятиматчевую проигрышную серию победой в гостях над «Сибирью»

«Трактор» в Новосибирске выиграл у местной «Сибири» — 4:2. Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 6 декабря в Новосибирске «Трактор» сыграл с «Сибирью». Хозяева открыли счет в первом периоде. Во втором Алексей Бывальцев и Максим Шабанов вывели челябинцев вперед 2:1. В третьем отрезке матча Шабанов увеличил преимущество «Трактора» до 3:1. Сибиряки сократили счет, и при игре в большинстве за три минуты до сирены заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовались челябинцы — гол на свой счет записал Петр Хохряков, сделав окончательный счет в матче — 4:2. «Трактор» прервал пятиматчевую проигрышную серию.

8 декабря в Екатеринбурге «Трактор» сыграет с «Автомобилистом», а после в чемпионате КХЛ будет пауза до 19 декабря.

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