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НовостиОбщество6 декабря 2022 16:10

В Челябинской области водителей просят воздержаться от дальних поездок из-за аномальных морозов

Температура воздуха в низинах дойдет до -34 градусов
Ян Стоев
Ян Стоев
В случае необходимости дорожники обещают оказать поддержку водителям на трассах

В случае необходимости дорожники обещают оказать поддержку водителям на трассах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В большинстве районах Челябинской области с 6 по 8 декабря прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 °C и более. В связи с морозами ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок.

По поручению организации на федеральных трассах будет осуществляться круглосуточное патрулирование и дежурить спецтехника. Дорожники постараются оказать помощь водителям, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

—Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7982 331 37 84 (WhatsApp), — уточнили в организации.

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет доходить в низинах до -34 °C. Утром местами ожидаются туманы и изморозь.

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