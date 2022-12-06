Бастрыкин раскритиковал работу главы Следственного комитета по Челябинской области

Александр Бастрыкин на совещании по вопросам расследования преступлений в отношении несовершеннолетних. Фото: СК России

Председатель СК России Александр Быстрыкин на совещании по вопросам расследования преступлений в отношении несовершеннолетних раскритиковал работу руководителя СУ СКР по Челябинской области Петра Решетникова. Глава федерального ведомства отметил недочеты по уголовному делу, связанному с историей в Южноуральске, когда босоногого ребенка вывели в мороз на улицу.

— Александр Бастрыкин на этом примере подчеркнул, что установление круга лиц, в чьей зоне ответственности находились потерпевшие, и не исполнивших свои обязанности, требует процессуальной реакции, — объяснили в пресс-службе СУ СК России.

Бастрыкин на совещании подчеркнул, что подобным происшествиям необходимо давать надлежащую правовую оценку, а также в случае необходимости возбуждать уголовные дела и проводить качественное расследование обстоятельств. По его словам, требуется исключить равнодушие и безучастность при решении вопроса по каждой конкретной семье и ребенку, которому нужна помощь.

Напомним, в середине ноября подвыпивший мужчина привел пятилетнего мальчика в банк Южноуральска. Ребенок был без обуви. Сотрудники финансового учреждения вызвали полицию и медиков. Мальчика госпитализировали с признаками обморожения.

Похожий случай произошел в конце ноября в Челябинске. Очевидцы заметили пьяного мужчину, который вышел из подъезда с двумя маленькими детьми. Если первый хоть как-то был одет по погоде, то у второй – не имелось теплых штанов и шапки. Теперь в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

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