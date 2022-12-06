В Челябинске ищут женщину, избивающую свою собаку

Фото: кадр из ролика

В соцсетях распространяется видео из челябинского «Академа», где женщина по какой-то причине жестоко пинает свою собаку.

— Жительница «Академа» жестоко избила собаку в лифте. Теперь мучительницу хотят найти зоозащитники, — пиушт в группе «Типичный Челябинск» во ВКонтакте.

В комментариях к ролику сразу же отписались соседи женщины. По их словам, это далеко не первый случай избиения животного.

— Часто вижу собачку. Хромает и что-то с глазом кажется у неё. Видимо, сильно бьют, — пишет одна из комментаторов.

Ранее в Челябинской области две жительницы села обратились в суд из-за соседки, открывшей на своем участке свиноферму. Жизнь пенсионерок стала невыносимой из-за вони, сваленных поблизости от их домов куч навоза и нашествия вредителей.

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