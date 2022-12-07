В Челябинской области ожидается небольшое потепление

Ожидаются небольшие туманы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинскую область придет небольшое потепление. Как рассказали в региональном гидрометцентре, ближе к выходным потеплеет до −9 градусов.

— С 7 по 9 ноября в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура в пятницу будет держаться в районе от −9 до −14 градусов, — указано в прогнозе.

При этом, по ночам будет очень холодно. Так, температура в ночное время суток будет колебаться от −27 до −32 градусов. А сейчас в регионе местами ожидаются туманы, изморозь.

Ранее в связи с морозами ФКУ Упрдор «Южный Урал» попросил водителей быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок.

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