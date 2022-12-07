Пришлось идти по ледяной воде: в Челябинской области спасли выброшенных у реки щенков

Фото: кадры из видео

В Сатке неизвестные попытались выбросить в ледяную реку шестерых щенков. Животные замерзли бы в воде, если бы они не упали на бетонную опору, где их спасли зоозащитники.

— Мы будем смотреть это видео и идти вперед. Щенки, 6 штук. Спасибо всем небесным силам за возможность спасти их. Дождались малыши, выжили, — пишут в благотворительном фонде «Открытое сердце», которые и спасли щенков.

На месте сотрудникам фонда помог неравнодушный житель Сергей. Он прошел по ледяной воде и достал замерзших щенков, которые тогда уже еле дышали. Сейчас они восстанавливаются и готовятся переехать к новым хозяевам.

Ранее в соцсетях появилось видео из челябинского микрорайона «Академ», где женщина по какой-то причине жестоко пинает свою собаку по голове. Причем, по словам соседей, это далеко не первый подобный случай.

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