Решение принимает комитет по делам образования Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 7 декабря отменили занятия для школьников из-за мороза. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, на уроки могут не ходить только ученики с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый второй смены.

Решение об отмене занятий в школах Челябинска принимает Комитет по делам образования. Он основывается на данных о погоде - учитывается не только температура, но и ветер. Подробно о данных читайте в нашей статье про условия отмены занятий.

Отмена занятий касается только школы, спортивные секции, учреждения допобразования самостоятельно принимают решение об отменах занятий.

Аномально холодная погода сохранится в Челябинской области еще несколько дней. Внимательно относится к здоровью и избегать переохлаждений просят не только детей, но и водителей. Их призвали по возможности воздержаться от дальних поездок.

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