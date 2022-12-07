Решение принимает комитет по делам образования Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске 7 декабря отменили занятия для школьников из-за мороза. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, на уроки могут не ходить только ученики с первого по седьмой классы первой смены и с первого по четвертый второй смены.
Решение об отмене занятий в школах Челябинска принимает Комитет по делам образования. Он основывается на данных о погоде - учитывается не только температура, но и ветер. Подробно о данных читайте в нашей статье про условия отмены занятий.
Отмена занятий касается только школы, спортивные секции, учреждения допобразования самостоятельно принимают решение об отменах занятий.
Аномально холодная погода сохранится в Челябинской области еще несколько дней. Внимательно относится к здоровью и избегать переохлаждений просят не только детей, но и водителей. Их призвали по возможности воздержаться от дальних поездок.
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