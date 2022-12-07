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НовостиОбщество7 декабря 2022 1:50

Президент главного челябинского вуза получил новый пост

Александр Шестаков летом оставил пост ректора ЮУрГУ
Андрей МОСКВИЧЕВ
Сам Шестаков руководил ЮУрГУ почти 17 лет

Сам Шестаков руководил ЮУрГУ почти 17 лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент Южно-Уральского государственного университета, профессор Александр Шестаков был избран вице-президентом Ассоциации технических университетов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— В Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание совета Ассоциации технических университетов. На форуме, посвященном 30-летию создания системы университетского технического образования в России, Александр Леонидович был избран вице-президентом Ассоциации технических университетов, — объяснили в ЮУрГУ.

Само заседение совета прошло на базе Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I в рамках IV Бетанкуровского международного форума «Инженерное образование — всемирное наследие.Готовы ли современные образование и наука обеспечить технологический суверенитет страны?».

Ранее в ЮУрГУ прошла научно-практическая конференция «Дни науки в Челябинской области», где состоялась панельная дискуссия, посвященная усилению роли регионов в развитии науки и десятилетию науки и технологий в России. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер.

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