Президент главного челябинского вуза получил новый пост

Сам Шестаков руководил ЮУрГУ почти 17 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент Южно-Уральского государственного университета, профессор Александр Шестаков был избран вице-президентом Ассоциации технических университетов. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— В Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание совета Ассоциации технических университетов. На форуме, посвященном 30-летию создания системы университетского технического образования в России, Александр Леонидович был избран вице-президентом Ассоциации технических университетов, — объяснили в ЮУрГУ.

Само заседение совета прошло на базе Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I в рамках IV Бетанкуровского международного форума «Инженерное образование — всемирное наследие.Готовы ли современные образование и наука обеспечить технологический суверенитет страны?».

Ранее в ЮУрГУ прошла научно-практическая конференция «Дни науки в Челябинской области», где состоялась панельная дискуссия, посвященная усилению роли регионов в развитии науки и десятилетию науки и технологий в России. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер.

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