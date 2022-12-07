В Челябинске сгорел киоск у мясного магазина

Фото: Нетипичный Челябинск / ВКонтакте

В ночь с 5 на 6 декабря в челябинском микрорайоне загорелось помещение рядом с «Уральской фабрикой мяса». Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

— Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в павильоне 3 на 4 метра, — объяснили в ведомстве.

Пострадавших при пожаре нет. Пресс-служба компании уточнила, что возгорание произошло не в их павильоне, а в киоске рядом.

— Возгорания в магазине «Уральская фабрика мяса» в Вишневой горке не было. Он работает без изменений. Задымление было в киоске около магазина, — пояснили в компании.

Кстати, в Челябинске начали сносить незаконные киоски по новым правилам. Теперь городская администрация может убрать объект сразу после его обнаружения.

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