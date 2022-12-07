Замаскировались и слили 60 тонн горючего: в Челябинске машинисты крали топливо из поездов

Машину, на которой вывозили горючее, замаскировали под вахтовый грузовик. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД на транспорте

В Челябинской области задержали сразу 15 участников банды, воровавшей дизельное топливо у РЖД. Горючее выкачивали прямо из локомотивов. 10 из 15 сообщников оказались машинистами поездов.

Как рассказали в Южно-Уральском линейном управлении транспортной полиции, преступную группу сколотил 34-летний челябинец — торгующий ГСМ предприниматель. Он был знаком с сотрудниками локомотивного депо и убедил их поучаствовать в преступной схеме.

Топливо сливали из баков локомотивов на перегонах в Челябинской области. При этом преступники постарались так замаскироваться, чтобы их не уличили в воровстве даже коллеги-железнодорожники. Они обзавелись грузовиком, внешне похожим на вахтовую машину железнодорожных рабочих, и притворялись, что не перекачивают топливо в цистерны, а просто занимаются ремонтом.

Украденное горючее потом продавали, а деньги делили между сообщниками.

Банде удалось похитить 60 тонн топлива, ущерб превысил 2,5 млн рублей. Во время обысков у подозреваемых обнаружили 2 млн рублей, пломбы с локомотивных баков и железнодорожное оборудование.

Сейчас расследование продолжается, возбудили уголовное дело о краже. Шестерых фигурантов дела посадили под домашний арест, остальных оставили под подпиской о невыезде.

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