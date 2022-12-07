В Челябинской области грузовик сбил 14-летнего школьника

Фото: ОГИБДД по Миассу

В Миассе в ДТП пострадал 14-летний подросток. Вечером 6 декабря его сбила грузовая «Газель».

Как рассказали в ОГИБДД по Миассу, ДТП случилось на улице 40 лет Октября. Мальчик пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. На него наехал ГАЗ-37053С под управлением 22-летнего мужчины.

Школьник получил травмы. На место аварии выезжала бригада медиков. Пострадавшему оказали помощь, но госпитализация не понадобилась, подростка отправили лечиться на дому.

Накануне в Челябинске иномарка сбила 12-летнего мальчика.

Там же трактор уронил на дорогу электроопору и спровоцировал столкновение машин.

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