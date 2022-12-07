В Челябинске по требованию прокуратуры закрыли театр

Негосударственный театр закрыли после проверки пожарной безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске по решению суда закрыли «Mini театр». Причиной стали нарушения пожарной безопасности.

Администрация называет «Mini театр» первым частным театром в Челябинске. В подвальном помещении на улице Плеханова с 2020 года ставят авторские спектакли, провели более сотни мероприятий. А потом с проверкой пришли представители прокуратуры и МЧС. Обнаружили множество нарушений пожарной безопасности. Владеющего театром предпринимателя оштрафовали на 30 тыс. рублей. Но после этого проблемы с безопасностью не решили.

— Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствует система противодымной вентиляции, в помещении зрительского фойе нет дымовых пожарных извещателей, в помещении гардероба пожарные извещатели закрашены водоэмульсионной краской и находятся в неисправном состоянии, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Вдобавок проверяющие обнаружили глухие решетки на окнах гардероба, а исправных огнетушителей, наоборот, не нашли. Не соответствовали требованиям даже ширина и высота эвакуационного выхода.

В суде прокурор потребовал запретить использовать все помещение площадью 170 квадратных метров в качестве театра — до тех пор, пока подвал не приведут в соответствие с нормами пожарной безопасности. Суд согласился со всеми требованиями и постановил прекратить работу театра.

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