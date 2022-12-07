В челябинской городской больнице № 11 появился сотрудник с искусственным интеллектом

Компания «Интерсвязь» запустила интеллектуального голосового помощника в контакт-центре больницы №11 города Челябинска. Так, только в первые дни проведения финального тестирования нововведения удалось снизить нагрузку на работников регистратуры и увеличить доступность записи на прием на 10%.

По статистике известно, что нагрузка на контакт - центры поликлиник имеет ярко выраженный пиковый характер. Для снятия максимальных нагрузок применяются методы автоматизации. Одним из самых эффективных инструментов является применение голосовых помощников.

Платформа автоматизации контакт - центров с интерфейсом быстрой настройки, позволяет сотрудникам поликлиники без глубоких знаний в программировании создавать и запускать диалоги и оперативно вносить необходимые изменения.

«При разработке платформы проводился глубокий предварительный анализ большого объёма данных, касающихся различных типов обращений в контакт-центры. Для увеличения скорости обработки все они типизировались и кластеризировались по нескольким показателям: сложности, частоте, принадлежности той или иной структуре, срокам и регламентам исполнения. Такой подход позволяет сделать по-настоящему универсальную технологию», — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

«Виртуальный ассистент будет напоминать о приёме к специалисту, что позволит эффективнее использовать время врачебного приема и снизить нагрузку на регистратуру и контакт-центр поликлиники», — делится начальник ситуационного центра Наталья Зобнина.

«Повышение доступности медицинской помощи в поликлиниках и оптимизация нагрузки на врачей — основная цель данного проекта», — комментирует Заместитель Главного врача по поликлинике Анна Мищенко.

Сейчас Интерсвязь работает над усовершенствованием возможностей своей системы. В частности, особенное внимание уделяется методике выстраивания поведенческих линий и голосовых интонаций, чтобы разговор с ассистентами не отличался от таковых с живыми собеседниками.

После запуска системы звонки будут осуществляться с номера единого call-центра больницы № 11 г. Челябинска: 214-29-29.