Не растерялся: случайный свидетель ДТП в Челябинской области отобрал деньги у виновника аварии

План аферы мгновенно родился в голове у чебаркульца Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинской области задержали молодого человека, который = заметил ДТП и мгновенно придумал мошенническую схему.

21-летний житель Чебаркуля шел мимо парковки и увидел, как Chevrolet Niva при неаккуратном маневре помял оставленную на стоянке Toyota Carina. Хозяина иномарки поблизости не было.

Чебаркулец тут же подошел к огорченному водителю Niva — подрабатывающему дворником пенсионеру. Молодой человек соврал, что знаком с владельцем помятой Toyota, находящимся якобы в командировке. Аферист предложил уладить проблему и не развивать конфликт из-за аварии. Но попросил деньги на ремонт Toyota.

Пенсионер отдал незнакомцу 10 тыс. рублей.

Обрадовавшись, что мошенничество удалось, молодой чебаркулец решил развить инициативу. Через день он разыскал водителя Niva и потребовал у него еще 10 тыс. рублей, сославшись на требования мифического хозяина иномарки.

Пенсионер послушно отдал деньги аферисту. А вскоре его нашли уже полицейские. Тут-то и выяснилось, что водителю Niva грозит административная ответственность после аварии, конфликт не улажен, а Toyota принадлежит вовсе не командированному мужчине, а женщине, которая очень огорчилась, обнаружив вмятину на крыле своей машины и не найдя поблизости виновника ДТП.

Когда история разъяснилась, полицейские нашли и задержали 21-летнего обманщика. Как уточнили в региональном ГУ МВД, в отношении чебаркульца возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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