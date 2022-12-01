Звание «Города трудовой доблести» получат Миасс и Челябинск

Фото: vk.com/govorit_miass

Вслед за Златоустом, совсем недавно получившим почётное звание «Город трудовой доблести», такого же статуса могут удостоиться Миасс и челябинский спутник — Копейск. Поданы соответствующие документы, сообщил губернатор Алексей Текслер на встрече с южноуральским ветеранским активом, рассказывая о планах на 2023 год. Об этом пишет телеграм-канал «Челябушка».

— Вклад наших отцов, дедов, прадедов оценивается по достоинству. Мы этого достойны, — подчеркнул Текслер.

Кстати, в Златоусте уже вовсю обсуждают место размещения стелы (по правилам памятники должны открываться в каждом городе трудовой доблести) — выбирают из трёх площадок. Значит, примерно через год (с ориентиром на сроки установки в Челябинске и Магнитогорске) стела в Златоусте воплотится в реальности.