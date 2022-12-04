Экотехнопарк в Миассе станет площадкой для производства упаковки и изоляции

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Прояснились подробности по экотехнопарку под Миассом, который будут возводить с участием федерального бюджета, и уже сейчас они могут быть интересны потенциальным инвесторам. Об этом пишет паблик о жизни региона «Челябушка».

Вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, что южноуральский проект увяжут с выпуском сырья для пищевой упаковки и теплоизоляционных стройматериалов. Так же, как нижегородский — с древесно-полимерными и дорожными компонентами, а ленинградский, ставропольский и краснодарский — с отходами полимеров и альтернативным топливом. То есть, специализация у сети экотехнопарков будет отличаться, несмотря на общую идентичность.

— К реализации этой идеи регионы должны приступить только в 2023 году и в наличии пока одна земля (по крайней мере, у нас под Миассом), но зато у бизнес-интересантов есть возможность изучить озвученное предметно и заблаговременно взвесить «за» и «против», — добавляют авторы телеграм-канала. — Ну, а поскольку власти придерживаются тренда на внедрение «зелёных» технологий, и новые предприятия оборудуют системами очистки ещё на стадии сооружения, то и вопрос о вредности экотехнопарков не стоит. Если с приставкой «эко», значит, во всех смыслах, ведь в смету сразу вносят организацию инфраструктуры.