Строительство термального комплекса и грязелечебницы в Челябинской области закрепили соглашением

Фото: пресс-служба губернатора.

«Туризм.РФ» совместно с инвесторами и властями Челябинской области постоят новые современные курорты. Первыми проектами стали бальнеологический курорт «Сапфир Урала» и всесезонный курорт «Аджигардак». Инфраструктура появится по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ускорит реализацию соглашение о сотрудничестве. Его подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. Церемония прошла в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

— Корпорация «Туризм.РФ» ускоряет старты инвестиционных проектов, поддерживает их методологически и контролирует сроки реализации, — отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, сейчас совокупный туристический поток по всем регионам, которые работают с «Туризм.РФ», составляет порядка 8 млн человек ежегодно. К 2030 году должна появиться инфраструктура, которая удовлетворит такую потребность.

— Челябинская область обладает большим туристическим потенциалом, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Южный Урал – это край бесконечных гор и лесов, край трех тысяч озер. С этим хочется знакомить жителей страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.