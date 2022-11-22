Tele2 установила новые базовые станции в 29 районах Челябинской области

Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 за 10 месяцев 2022 года увеличил количество базовых станций 4G в регионе и улучшил качество связи в Курчатовском, Ленинском, Калининском, Тракторозаводском, Металлургическом, Центральном и Советском районах.

В целом в Челябинской области модернизация сети и установка новых базовых станций Tele2 в 2022 году затронула 29 районов: Копейск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Карталинский, Коркинский, Чебаркульский, Кыштымский, Аргаяшский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Еманжелинский, Верхнеуральский, Кунашакский, Озерский и другие.

Связь оператора улучшена в нескольких знаковых локациях в регионе. Впервые сеть Tele2 появилась в Березинском поселке Чесменского района, в деревнях Медиак Аргаяшского и Сосновского районов, а также в отделении Гохрана (Государственный фонд ценностей России) в Чебаркуле.

Компания увеличила количество базовых станций 4G в Челябинской области в 2022 году на 3% и модернизировала 15% объектов в регионе. На сегодняшний день сеть 4G и голосовая связь мобильного оператора доступны для 99% жителей региона, а сеть 3G — для 95% жителей. C начала года объем потребляемого трафика в области вырос на 19%.

Сергей Корабельников, технический директор челябинского филиала Tele2:

«За этот год мы установили новое оборудование и увеличили емкость сети на более чем 200 объектах связи в Челябинске и городах области. Например, в Ильменском заповеднике, в Златоусте, Троицке, Копейске, вблизи многих важных туристических локаций. Компания всегда стремится обеспечить жителей региона качественной связью там, где им это необходимо – в дороге, на природе, на даче, дома».