В Челябинске на 7 млн рублей оштрафовали сговорившихся поставщиков трамвайных запчастей

Картель организовали поставщики запчастей для электротранспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинское управление Антимонопольной службы оштрафовало участников картеля, которые манипулировали аукционами на поставку трамвайных и троллейбусных запчастей. Трем компаниям придется заплатить в сумме 7 млн рублей.

Как рассказали в региональном УФАС, в сговоре участвовали челябинские ООО «Челябтранссервис» и ООО «Арсенал-Т» и ООО «Новотех» из Екатеринбурга. Все фирмы работали в одно и том же офисе, использовали одни и те же телефонные номера, и даже заявки на участие в торгах отправляли с одного компьютера.

Чтобы получить контракты на поставку запчастей, они занижали цены, заранее выбирали фирму, которая подаст единственную заявку на аукционе или наоборот подавали много заявок, симулируя конкурентную борьбу, а побеждала в торгах заранее выбранная компания, предложившая минимальную цену. Все эти манипуляции проводили с 2019 до 2021 года.

Наказание за махинации с поставками грозит еще нескольким организациям.

— В картель входило еще шесть хозяйствующих субъектов, которые в настоящее время также привлекаются антимонопольным органом к административной ответственности, — уточнили в УФАС по Челябинской области.

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