В Челябинске пройдет православная книжная выставка-форум «Радость Слова»

12-15 декабря 2022 года в Челябинске по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова». Она призвана популяризировать качественную добрую нравственную литературу, познакомить широкую читательскую аудиторию с новинками церковного книгоиздания.

Организаторами выставки-форума являются Издательский совет Русской Православной Церкви, Челябинская епархия и Челябинская областная универсальная научная библиотека. Участниками мероприятий станут: заместитель председателя Издательского совета Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Комогоров); ведущий специалист Сектора выставок Издательского совета священник Андрей Степанов; писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Валерий Николаевич Хайрюзов; писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Владимир Николаевич Крупин; специалист Сектора выставок Издательского совета Николай Валерианович Кречетов; известный миссионер и блогер священник Павел Островский.

12 декабря к 17:00 Свято-Симеоновский кафедральный собор (улица Кыштымская, 32) будет доставлена частица мощей преподобного Амвросия Оптинского. Святыня покинет храм 15 декабря в 14:00.

13 декабря, в праздник апостола Андрея Первозванного, в 8:30 в Свято-Троицком храме Челябинска (ул. Кирова, 60 «А») состоится архиерейская Божественная литургия, в которой примут участие гости форума.

13 декабря в 14:00 в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 60) состоится торжественное открытие выставки-форума «Радость Слова».

13 декабря в 18:00 в областной библиотеке (Ленина, 60) состоится открытая встреча с известным миссионером и блогером священником Павлом Островским.

14 декабря в 14:00 начнется творческая встреча с писателями В.Н. Хайрюзовым и В.Н. Крупиным в областной библиотеке (пр. Ленина, 60).

14 декабря в 17:30 встреча со священником Павлом Островским состоится в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Труда, 183).

14 декабря в 18:30 театр «Белая птица» покажет спектакль «Портрет души» в областной библиотеке (пр. Ленина, 60).

15 декабря в 12:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Труда, 183) пройдет молодежная интеллектуальная игра (брейн-ринг) на тему «Святые подвижники Земли Русской».

С 13 по 15 декабря в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (Ленина, 60) будет работать книжная ярмарка. На ней можно будет приобрести книги различных православных издательств. 13 и 14 декабря ярмарка открыта с 9:00 до 19:30, 15 декабря — с 9:00 до 18:00.

В общей сложности в рамках форума пройдет 16 мероприятий. Ниже представлена подробная программа.