Новым членом общественной палаты Челябинской области стал медиаменеджер Сергей Филичкин

Сергей Филичкин. Фото: общественная палата Челябинской области

Новым членом общественной палаты Челябинской области стал известный медиаменеджер Сергей Филичкин. Его включил в состав губернатор Алексей Текслер. Об этом сообщили в пресс-службе ОПЧО.

— Сергей Владимирович [Филичкин] работает в средствах массовой информации с 1998 года — прошел путь от корреспондента до редактора и руководителя самых известных и авторитетных СМИ Челябинской области, — рассказали в общественной палате региона.

Сергей Филичкин является директором издательского дома «Губерния» и членом правления союза журналистов Челябинской области. Он имеет награды и благодарности от губернатора и челябинской епархии РПЦ.

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