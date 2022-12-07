В Челябинске более 100 земельных участков бесплатно распределят между семьями в 2023 году

Челябинцы могут использовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинске составили список земельных участков, которые бесплатно распределят между состоящими на учете горожанами. Речь идет о пострадавших от действий застройщиков, многодетных и молодых семьях, а также граждан, проходивших военную службу в «горячих точках». Об этом рассказала заместитель Главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

— На 1 декабря уже сформирован перечень из 52 участков для предоставления в следующем году. Еще 52 участка, выявленных в ходе инвентаризации, находятся в работе у КУИЗО, и, если они соответствуют критериям закона, они также войдут в перечень на предоставление семьям, — отметила Надежда Рыльская.

Челябинцы могут использовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства. Они также по желанию имеют возможность получить социальную выплату вместо земли.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке очередности. Более подробную информацию можно получить в КУИЗО города Челябинска по адресу: ул. Тимирязева, д. 36, каб. 4. Дни приема: вторник с 09:00 до 11:30, четверг с 13:00 до 16:30 либо по телефону: 263-33-75 в указанные дни и часы приема.

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