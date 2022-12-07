Баскетбольный клуб «Челбаскет» взял под опеку волка Люка из Челябинского зоопарка

У «Челбаскета» в Челябинском зоопарке появился свой опекун - волк по кличке Люк. Фото БК «Челбаскет»

У символа баскетбольного клуба – маскота Леброши появился живой собрат из челябинского зоопарка. Сегодня, 7-го декабря на вольере волка по кличке Люк появилась табличка с логотипом «Челбаскета», а на сайте зоопарка информация об опекуне.

«Челбаскет» не просто так решил позаботиться именно о волке, символ клуба — собака, а «Победная стая» своих не бросает! Теперь клуб будет регулярно посещать любимца, — рассказали в пресс-службе клуба.

Познакомиться с волком и его семьей пришли и участники системы «Челбаскет»: игроки команды Высшей лиги, игроки команд ДЮБЛ и маскот Леброша. Животных порадовали игрушками — подарили баскетбольные мячи, которые сразу привлекли внимание Люка и его стаи. «Победная стая» явно понравилась Люку. Во время знакомства с командой он радостно вилял хвостом.

Генеральный директор БК «Челбаскет» Ольга Алейникова рассказала, что помимо заботы о животном планируется и проведение различных совместных мероприятия с нашим Челябинским зоопарком.

— В теплое время года мы хотим разместить здесь баскетбольное кольцо и проводить мастер-классы от игроков команд системы «Челбаскет», — отметила Ольга Алейникова.

В пресс-службе клуба отметили, что подобными акциями «Челбаскет» стремится подать правильный, добрый пример для подрастающего поколения, и помочь зоопарку реализовать стремление к сохранению многообразия животного мира.

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