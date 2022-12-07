В Магнитогорске натренировали ястреба для защиты мусорной свалки от птиц

Фото: Ситиматик

На полигоне твердых коммунальных отходов в Магнитогорске начал работать ястреб по кличке Малыш. Он отвечает за порядок на территории свалки – отгоняет прожорливых чаек и ворон от скоплений мусора, а также защищает от пернатых оборудование и спецтехнику. Компания «Ситиматик», которая управляет полигоном, ощутила эффект уже в первые дни - ястреб стал грозой для всех крылатых в округе.

— Для защиты от птиц применен инновационный метод биологической репеллентации - использование специально обученной хищной птицы – ястреба-тетеревятника, как естественного врага стайных пернатых. — отмечает инженер-орнитолог Магнитогорского филиала АО «Ситиматик» Дмитрий Яско. — Эффективность данного метода обусловлена врожденным страхом, который птицы испытывают перед хищником.

Метод биологической репеллентации соответствует всем стандартам в области экологии и обращения с животными, так как для решения проблемы не уничтожают птиц, а отпугивают их с территории. Кроме того, у пернатых со временем появится привычка облетать стороной мусорный полигон. А вот использование шумовых пушек для отпугивания не всегда является эффективным, поскольку птицы вскоре понимают об отсутствии реальной для них угрозы. Дополнительным плюсом нового метода является и то, что крылатые перестанут разносить по окрестностям заразу, которую они подхватывают на свалках.

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