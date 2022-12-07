Жители Челябинской области увидят сразу три астрономических явления

Ранее челябинцев пугала красная луна. Фото: соцсети

Утром, 8 декабря, жители Челябинской области смогут увидеть несколько необычных явлений. Как рассказали в Московском планетарии во время полнолуния, ожидается противостояние Марса и его покрытие Луны.

— Уникальность этого покрытия Марса Луной в том, что оно в точности совпадет с моментом противостояния Красной планеты! Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса — максимальными за двухлетний период, — объясняют астрономы Московского планетария.

Так, в 7:10 по московскому времени Луна примет фазу полнолуния, в 8:35 (также по МСК) Марс, находясь в 82,2 млн км от Земли, окажется в точке противостояния Солнцу. Покрытие Марса Луной произойдет незадолго до захода светил за горизонт.

Добавим, декабрь 2022 будет богат на астрономические события. Например, в ночь с 13 на 14 декабря пройдет метеорный поток Геминиды, а с 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наступит пик метеорного потока Урсиды.

Ранее известно, что аномальные морозы не только не спешат покидать Челябинскую область, но и набирают мощь. Уже в ночь с 7 на 8 декабря прогнозируют похолодание до −38 градусов.

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