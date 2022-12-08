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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 22:25

Житель Челябинска погиб во время отдыха на Байкале

Идет следственная проверка
Андрей МОСКВИЧЕВ
Причиной гибели стал сход лавины

Причиной гибели стал сход лавины

Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Челябинска погиб во время катания на сноуборде на берегу Байкала. Об этом рассказали в пресс-службе местного Следственного комитета.

— В районе горы Валунная Слюдянского района произошел сход снежной лавины, в результате чего погиб мужчина 1982 года рождения. По данному факту организовано проведение доследственной проверки, — объяснили в ведомстве.

Следователи проведут судебно-медицинскую экспертизу. Как уточнили в ведомстве проверку проведут из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее в Челябинске задержали четверых хулиганов, взрывавших петарды на железной дороге. Группа молодых людей решила использовать «бомбочку» рядом с железнодорожным мостом.

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