Губернатор Текслер поздравил челябинского командира «Ангела»

Также комбат выиграл премию «Человек года» в номинации «#МыВместе Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал свои поздравления командиру батальона «Апостол» — «Ангела» Юрию Гагарину. Боец получил орден мужества и премию «Человек года» в номинации «#МыВместе».

— Поздравляю нашего земляка Юрия Гагарина, командира батальона «Апостол», с заслуженными наградами! Сегодня Сергей Владиленович Кириенко вручил Юрию премию «#МыВместе» в специальной номинации «Человек года», а также присвоенный ранее орден Мужества, — отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, что сам «Ангел» участвует в военной спецоперации на Украине уже восемь месяцев. Особенно известен тем, что спас более 300 детей в зоне СВО.

Кстати, сам Гагарин в ноябре впервые с мая приехал в Челябинск на лечение. Комбат получил легкое осколочное ранение и ушел в положенный отпуск на 15 дней.

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