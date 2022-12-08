Очень холодно: в Магнитогорске большую часть занятий в школах отменили, чтобы дети не замерзли

Младшеклассников на занятиях не ждут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магнитогорске 8 декабря отменили уроки для школьников 1-7 классов, учащихся в первую смену. Об этом сообщили в администрации города.

По данным метеорологов, утром в Магнитогорске температура все еще составляет -31 градус. До -19, -15 потеплеет только ближе к обеду.

Между тем в Челябинске, где температура воздуха в 8:00 равнялась -28 градусам, занятия у всех школьников проходят в обычном режиме.

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